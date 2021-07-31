الأولمبياد تعكر صفو برشلونة.. انتكاسة مرعبة لمينجويزا!

نبأ غير سار للبرسا..

تلقى برشلونة أنباءً تعيسة للغاية من العاصمة اليابانية طوكيو بشأن نجمه الشاب أوسكار مينجويزا الذي يشارك في أولمبياد 2020 مع منتخب إسبانيا.

وتعرض مينجويزا إلى الإصابة في أول مباريات لا روخا بالأولمبياد أمام مصر، مما أدى إلى غيابه عن لقائي الأرجنتين واستراليا في دور المجموعات.

وعاد مينجويزا للمشاركة من جديد خلال ربع النهائي، عندما لعب أساسيًا أمام كوت دي فوار مساء السبت، إلا أن الأمور لم تسر معه على ما يرام.

نجم برشلونة خرج بعد 10 دقائق فقط من انطلاق المباراة بعدما شعر بعدم ارتياح في نفس مكان إصابته أمام مصر، ليتم استبداله على الفور وحلول فاييخو في محله.

مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي تحدث للإعلام بعد المباراة حول إصابة مينجويزا وقال "الأمر يقلقنا أكثر، يبدو أن الأضرار أكثر من الإصابة السابقة".

وواصل "سننتظر حتى الغد ونتأكد من الاختبارات التي سيجرونها على نوع الإصابة التي أصابته".

منتخب إسبانيا نجح في بلوغ نصف النهائي وسيواجه نظيره الياباني بعدما نجح في تخطي عقبة أفيال إفريقيا بالفوز 5-2 بالأوقات الإضافية.

مينجويزا كان يستعد للعودة إلى برشلونة بنهاية الأولمبياد ليبدأ الموسم الجديد بمواجهة ريال سوسييداد يوم 15 أغسطس في ملعب كامب نو.

بعد الإصابة، يبدو أن اللاعب الشاب سيبتعد لمدة ليست بالقليلة عن الملاعب، في نبأ لا يبدو سعيدًا للمدرب رونالد كومان الذي لطالما أشاد بقدرات صاحب الـ21 عامًا.

الجدير بالذكر أن برشلونة ضم إريك جارسيا لدعم مركز قلب الدفاع هذا الصيف مع تواجد الرباعي الآخر صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه وجيرارد بيكيه ورونالد آراوخو.