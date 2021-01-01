الأهلي يوضح سبب غياب الصربي فيسا عن المشاركة

ما سبب غياب ليوبومير عن المشاركة مع الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن سبب غياب الصربي ليوبومير فيسا لاعب وسط فريق النادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات الرسمية مع فريقه الفترة الماضية.

فيسا غائب عن المشاركة منذ مباراة فريقه الأهلي أمام الشباب، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، والتي تلقى فيها الراقي الخسارة بثلاثة أهداف دون رد.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أنها توصلت لمصدر رسمي داخل إدارة الأهلي، والذي أكد على أن اللاعب الصربي يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي جعله يغيب الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أنه فور تعافي فيسا من كورونا، سيتم العمل على عودته في أسرع وقت للمشاركة مع الفريق، فيما تبقى من مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتحول حديث مع المصدر حول التعاقد مع الروماني لورينت ريجيكامب، حيث أكد على أن المدرب سيخضع لتقييم فني في حالة تحسن الفريق معه، ومسألة استمراره بعد نهاية الموسم أمر سابق لأوانه.

الأهلي يسعى لاستخراج تأشيرات للمدرب الروماني والجهاز الفني المساعد له، حيث سيتم تحديد موعد وصولهم إلى جدة خلال الساعات المقبلة.

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وتعاقد النادي الأهلي مع المدرب الروماني ريجيكامب، من أجل قيادة الفريق خلفًا للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب سوء نتائج الفريق.