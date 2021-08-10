الأهلي يُوضح حقيقة فشل صفقة "نداو" وعودته إلى تركيا

أخبار كثيرة حول فشل صفقة الجناح السنغالي

أعلن النادي الأهلي السعودي رسميًا ضم الجناح السنغالي الحسن نداو من فاتح قراجمرك التركي، لكن مصادر صحفية تركية تحدثت يوم أمس عن فشل الصفقة وعودة اللاعب إلى تركيا.

صحيفة "آه سبور" كانت قد أكدت استدعاء نادي فاتح قراجمرك للاعبه بعد تأخر النادي السعودي في سداد الدفعة المالية المتفق عليها، والبالغة 2.5 مليون يورو.

موقع كووورة نقل عن مصدر من داخل الأهلي نفيه التام لتلك الأخبار، موضحًا أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا وصل جدة يوم أمس وتدرب رفقة زميله باولينيو بعدما تلقى جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

إذ قال "لا يوجد ما يفسد العلاقة التعاقدية بين الطرفين. اللاعب سيكون حاضرًا في مباريات الأهلي في الدوري".

الأهلي تعاقد مع 4 لاعبين أجانب هذا الصيف وهم المدافع البرازيلي دانكلير ومواطنه لاعب الوسط باولينيو والكرواتي فيليب براداريتش والمقدوني إزجيان أليوسكي.

نداو لعب لفريق فاتح قراجمرك لمدة موسم ونصف وخاض بقميصه 59 مباراة في جميع البطولات أحرز خلالها 14 هدفًا وصنع مثلهم.