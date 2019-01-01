الأهلي يوضح حقيقة العرض الفرنسي لوليد أزارو

هل يرحل وليد أزارو عن الأهلي الفترة القادمة؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح أمير توفيق، مدير التعاقدات في النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة نادي بوردو الفرنسي، في التعاقد مع وليد أزارو.

وانتشرت بعض الأنباء بالأمس، والتي تفيد برغبة النادي الفرنسي، في الحصول على خدمات المهاجم المغربي وليد أزارو.

وقال توفيق في تصريحات صحفية: "لم تصلنا أي عروض رسمية من أجل وليد ازارو، اللاعب عقده مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة".

ويتواجد المهاجم المغربي صاحب الـ 24 عاماً، في قائمة الأهلي المحلية والأفريقية، إذ يبدأ الأهلي موسمه الجديد يوم الأحد القادم أمام فريق اطلع برا من جنوب السودان.

وشارك أزارو الموسم الماضي مع الأهلي في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهما سبعة أهداف وصنع خمسة آخرين.