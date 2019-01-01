الأهلي يواصل الزحف نحو القمة بهدف في الحدود

الأهلي يعبر الحدود في الجولة الـ 21 من الدوري المصري

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح الأهلي، في تخطي نظيره حرس الحدود بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري المصري، ليواصل المارد الأحمر الزحف نحو القمة.

وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً كبيراً، خاصة في شوطها الأول، عندما ألغى حكم اللقاء هدف للحرس دون أن يكشف عن أسباب الإلغاء.

الأهلي في شوط المباراة الأول سيطر على مجريات اللقاء، بحثاً عن هدف التقدم، في ظل اعتماد الفريق السكندري علي الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى الهجمات الحقيقية في اللقاء، بالدقيقة 14 عن طريق جيرالدو، بعدما استلم عرضية من الجهة اليسرى وسددها من لمسة واحدة على مرمى الحدود ولكنها تذهب بأمان إلى حارس المرمى.

وفي الدقيقة 19، أعلن حرس الحدود عن أول أهداف اللقاء، عن طريق إمام عاشور، بعد وصول كرة عرضية له داخل منطقة الجزاء سددها في الشباك، ولكن الحكم يلغي الهدف.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، نفذ علي معلول ركلة حرة داخل منطقة جزاء الحدود، قابلها حمدي فتحي وأرسلها في شباك حرس الحدود معلناً عن الهدف الأول في اللقاء.

الشوط الثاني لم يختلف كثيرا عن الأول حيث سيطر الأهلي على مجريات اللعب، دون خطورة حقيقية على مرمى الحدود، وسط بحث الأخير عن هدف التعادل.

وفي الدقيقة 85 نجح سعد سمير في الحفاظ على نظافة شباكه، بعد خروج خاطئ من محمد الشناوي استغله موزيز لاعب الحدود وسددها في المرمى لولا وجود سعد سمير على خط المرمى.