الأهلي يواجه الفيحاء وديًا.. والإدارة تنسق معسكرًا خارجيًا

الأهلي يسعى لتحسين الأداء خلال فترة التوقف الدولي

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأهلي، إدارة الراقي بتنظيم معسكر خارجي للفريق خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وتولى جروس الأهلي مؤخرًا حيث يسعى للوقوف على كل الأخطاء والسلبيات داخل الفريق وتحسينها من أجل الظهور بشكل جيد خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي نسق معسكرًا خارجيًا قويًا من أجل الفريق، وسيتم عقد اجتماع بين جروس والإدارة خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن الأهلي حدد أيضًا بالاتفاق مع إدارة الفيحاء، مباراة ودية يوم 15 أو 16 نوفمبر الجاري، للتحضير خلال فترة التوقف.

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ومنح السويسري لاعبو الأهلي إجازة لمدة 4 أيام بعد تحقيق الفريق الفوز أمس على الجندل ضمن مباريات دور الـ64 من كأس الملك.

وحقق الأهلي الفوز على الجندل بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين أمس الثلاثاء.