الأهلي يكشف حجم إصابة عمر السومة

إصابة قوية لعمر السومة في لقاء الرائد

تعرض السوري عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي لإصابة قوية خلال لقاء فريقه أمام نظيره الرائد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي حقق فوزًا هامًا على الرائد، وحول تأخره بهدف لفوز بهدفين في دقيقة واحدة أحرزهم عمر السومة الذي سقط مصابًا في كرة الهدف الثاني.

الأهلي تمكن من التواجد في المركز الثالث بالدوري برصيد 29 نقطة في ترتيب الدوري خلف الهلال والنصر.

وكشف الأهلي عبر حسابه الرسمي عن طبيعة إصابة السومة الذي تعرض لها خلال مواجهة الرائد ومدى خطورتها على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف".

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف، وسيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة.#الأهلي_الرائد pic.twitter.com/DjgCmpHsfA — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 23, 2020

وأضاف البيان عبر الموقع الرسمي للأهلي: "سيجري اللاعب مزيد من الفحوصات والأشعة بعد عودته إلى مدينة جدة"، ويسعى النادي الوقوف على مدى الإصابة.

ويعد السومة من اللاعبين المهمين للغاية خلال الفترة الماضية للفريق، حيث قدم مواسم أكثر من ممتازة مع الراقي.