الأهلي يقترب من التعاقد مع البوسني ألفيس ساريك

اللاعب سيتم التعاقد معه قادمًا من نادي سوون سامسونغ الكوري الجنوبي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

تنتظر إدارة النادي الأهلي حسم صفقة جديدة خلال الأيام المقبلة، حيث من المنتظر التعاقد مع اللاعب ألفيس ساريك لاعب الوسط الدولي البوسني.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب سيتم التعاقد معه قادمًا من نادي سوون سامسونغ الكوري الجنوبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

التقارير الصحيفة قالت أن إدارة الراقي ستتوصل إلى اتفاق مع اللاعب، ومن المنتظر إعلان التعاقد عه ليكون ثاني الصفقات الأجنبية التي تبرمها لتقوية خطوط الفريق الأول لكرة القدم.

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جمهور العالمي هل توافق على إعارة اللاعب 🤔 pic.twitter.com/BIJvoLUB10 — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 10, 2019

الأهلي كان قد تعاقد مع اللاعب الصربي دانييل ألكسيتش، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، بحسب ما أوضح الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر".

ويسعى مسيرو النادي الأهلي للمفاضلة بين عدة أسماء لمدافعين عرب تم طرحها خلال الأيام الماضية للتعاقد مع أحدهم بصورة نهائية في ظل مطالبة برانكو إيفانكوفيتش مدرب الفريق بوجوب وأهمية التعاقد مع مدافع أجنبي لتعزيز خط الدفاع وقيادة الخط الخلفي للفريق.