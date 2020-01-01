الأهلي يقارع ريال مدريد وبرشلونة على نادي القرن

من يُتوج نادي القرن؟

قارع الأهلي المصري عمالقة أوروبا مثل ريال مدريد، برشلونة، وبايرن ميونخ على جائزة نادي القرن عن الفترة من 2001 حتى 2020 المقدمة من "Globe Soccer Awards".

الحفل السنوي يقام في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهذا العام سيقام استثنائياً بالسابع والعشرين من ديسمبر لمنح جوائز القرن وليس العام فقط كما جرت العادة.

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وضمت القائمة الأهلي فقط من خارج أوروبا بسبب إنجازاته على صعيد دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، بالإضافة لمشاركاته في كأس العالم للأندية أكثر من مرة.

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أما بقية القائمة فشهدت تواجد ريال مدريد وبرشلونة بعد هيمنة قطبي الكرة الإسبانية على الألقاب المحلية، وكذلك الأوروبية في الآونة الأخيرة.

أما عن إنجلترا فحضر ليفربول ومانشستر يونايتد، وتواجد بي إس جي عن فرنسا، ويوفنتوس من إيطاليا، ومثّل ألمانيا بايرن ميونخ.

وتم الإعلان أيضاً عن المرشحين لنادي العام والتي ضمت بطل الثلاثية بايرن ميونخ، بطل الدوري الأوروبي إشبيلية، بالإضافة إلى ريال مدريد، يوفنتوس، بي إس جي، ليفربول.

يذكر أن تم الإعلان أيضاً عن المرشحين لأفضل مدرب في العام والقرن، وأفضل لاعب لنفس الفئتين، وأفضل وكيل لاعبين بالقرن.