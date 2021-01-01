الأهلي يفاوض مدافع أوراوا الياباني بعد فشل صفقة بلعمري

الأهلي يبحث عن مدافع جديد لتدعيم صفوفه

دخلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، في مفاوضات مع المدافع الياباني تومواكي ماكينو، لاعب نادي أوراوا ريد الياباني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي دخل في مفاوضات مع ماكينو، بعد فشل المفاوضات مع الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، الذي رفض عرض الراقي خلال الفترة الماضية.

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وأشارت صحيفة "الوطن" السعودية إلى أن الأهلي يفاوض حاليًا ماكينو، بعد ترشيحه من قبل المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للنادي الأهلي.

فلادان شاهد مستويات ماكينو في بطولة دوري أبطال آسيا الأخيرة، حيث أكد على أنه واحد من أبرز وأفضل المدافعين في القارة الصفراء، ولذلك طلب التعاقد معه لتدعيم دفاع الأهلي.

ويتميز ماكينو بقدرات دفاعية رائعة، بالإضافة إلى أنه يمتلك مهارة عالية في تسجيل الأهداف، وهو ما أثار إعجاب ميلويفيتش، ودفعه للمطالبة بالتعاقد معه.

وفي نفس السياق، اجتمع عبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي مع لاعبيه، وطلب منهم مضاعفة الجهد ومواصلة المنافسة على صدارة ترتيب الدوري السعودي.