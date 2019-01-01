الأهلي يعود من تونس وفايلر يمنح اللاعبين يوم إجازة

عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس بإستاد رادس

قرر المدير الفني السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي المصري منح لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات اليوم.

بعثة النادي الأهلي كانت قد عادت من تونس في الثامنة صباحاً على متن طائرة خاصة، عقب مواجهة النجم الساحلي التي أقيمت مساء أمس بإستاد رادس.

وسقط الأهلي أمام النجم الساحلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للمجموعة الثانية التي تضم أيضاً كلاً من الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

ويتقاسم النجم الساحلي والهلال السوداني قمة المجموعة بـ3 نقاط، ويحتل بلاتينيوم الزيمبابوى المركز الثالث بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الأهلي.

الأهلي سيبدأ غدًا استعداداته لمواجهة بنى سويف المقرر لها 3 ديسمبر المقبل بإستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 للبطولة المحلية.

فيديو - النجم الساحلي يفوز على الأهلي ويذيقه أول هزيمة مع فايلر

جدير بالذكر أن هزيمة الأهلي أمام النجم الساحلي هذه المرة الأولى التي يسقط فيها الفريق تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد 7 انتصارات رائعة محليًا وأفريقيًا.