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الأهلي يُعلن وصول الصفقات الجديدة إلى مطار جدة

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بعده بساعات وصل اللاعب البرازيلي أديرلان سانتوس
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

وصل فجر اليوم ثنائي النادي الأهلي السعودي الجديد، وكان أولهم اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا ،إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وبعده بساعات وصل اللاعب البرازيلي أديرلان سانتوس إلى نفس المطار وكان في استقباله مسؤولي النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي من أجل دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي بكل قوة، لتصحيح المسار على الصعيد المحلي.

النادي الاهلي كان قد أعلن الأسبوع الماضي التعاقد مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا محور كولو كولو وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول.

وخلال الأيام الماضية دعم النادي الأهلي صفوف بالمدافع البرازيلي الذي ينشط في الدوري الإسباني وبالتحديد مع نادي فالنسيا.

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