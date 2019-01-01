الأهلي يُعلن وصول الصفقات الجديدة إلى مطار جدة

بعده بساعات وصل اللاعب البرازيلي أديرلان سانتوس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل فجر اليوم ثنائي النادي الأهلي السعودي الجديد، وكان أولهم اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا ،إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة

وبعده بساعات وصل اللاعب البرازيلي أديرلان سانتوس إلى نفس المطار وكان في استقباله مسؤولي النادي الأهلي.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الثنائي من أجل دعم الفريق خلال الميركاتو الشتوي بكل قوة، لتصحيح المسار على الصعيد المحلي.

عودة دورينا🔥، إليكم مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي، وقمة منتظرة بين الاتحاد والشباب.👌 pic.twitter.com/qXsDQ6NZbp — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 24, 2019

النادي الاهلي كان قد أعلن الأسبوع الماضي التعاقد مع اللاعب التشيلي كلاوديو بايزا محور كولو كولو وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول.

صور من وصول المدافع البرازيلي أديرلان سانتوس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.#الأهلي#Welcome_Santos pic.twitter.com/S2Qza8Gpjc — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 25, 2019

وخلال الأيام الماضية دعم النادي الأهلي صفوف بالمدافع البرازيلي الذي ينشط في الدوري الإسباني وبالتحديد مع نادي فالنسيا.