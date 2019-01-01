الأهلي يعلن تحويل ألكسيتش للاستثمار ويتعاقد مع ثنائي أجنبي

إدارة الأهلي تتخذ بعض القرارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر النادي الأهلي، وضع المحترف الصربي دانييل ألكسيتش، على قائمة استثمار النادي، تمهيدًا لتسويقه خلال الفترة المقبلة.

واجتماع الأمير منصور بن مشعل، المشرف العام على الكرة بالأهلي، مع رئيس النادي أحمد الصائغ، مع المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، من أجل مناقشة أخطاء الفريق خلال مباراة العدالة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قرارات إدارة الأهلي، حيث تقرر وضع ألكسيتش على قائمة الاستثمار، وأيضًا التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم فوف الفريق.

#الأهلي يحول ألكسيتش للاستثمار ويتعاقد مع ثنائي أجنبي .. pic.twitter.com/wfgDwPR7s5 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) August 23, 2019

وتقدم برانكو إيفانكوفيتش، اعتذارا للأمير منصور بن مشعل، ورئيس النادي والجماهير، على التعادل في أول مباراة أمام العدالة.

المدرب الكرواتي وعد إدارة الأهلي باستعادة روح الفريق العالية، وتقديم الأداء القوي، وتحقيق الانتصارات، وإظهار صورة حقيقية للفريق بداية من لقاء الاتفاق المقبل.

الأهلي كان تعادل مع العدالة، في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.