الأهلي يعلن اختيار علي معلول كأفضل لاعب في عام 2019

الظهير التونسي أفضل لاعب في الأهلي عام 2019.

أعلن النادي الأهلي، عن اختيار التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأحمر، كأفضل لاعب في صفوف الفريق خلال عام 2019، وذلك وفقًا لاختيارات جماهير النادي.

علي معلول قدم مستويات رائعة مع الأهلي الموسم الماضي، حيث نجح في قيادته للتتويج بلقب الدوري المصري، وكأس السوبر المحلي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها اختيار علي معلول، كأفضل لاعب في عام 2019، وحصل على لقب "نسر الأهلي".

لعب علي معلول مع الأهلي العام الماضي 41 مباراة، سجل فيهم 11 هدفًا، وصنع 13 هدف لزملائه بالفريق الأحمر.

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ويقدم علي معلول أداء رائع رفقة الأهلي، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق، خلال الفترة الحالية.

وحقق الأهلي انطلاقة قوية في الدوري المصري هذا الموسم، بعد تحقيق الفوز في أول 10 مباريات، ليتصدر الدوري برصيد 30 نقطة، بعد مرور 12 جولة، حيث يتبقى له مباراتين مؤجلتين.