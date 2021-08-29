الأهلي يطلب نجم الهلال، وخلاف في المفاوضات

الأهلي مازال يعمل على دعم صفوفه

مازالت إدارة النادي الأهلي السعودي تعمل جاهدة لدعم صفوف الفريق وتلبية مطالب المدير الفني بيسنيك هاسي، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في التعاقد مع نجم الهلال "مدالله العليان" حسبما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

هاسي طلب من الإدارة التعاقد مع ظهير أيمن محلي قبل غلق سوق الانتقالات في الـ31 من أغسطس الجاري، وقد حدد النادي عددًا من الخيارات يتقدمهم العليان الذي لا يلعب أساسيًا مع الهلال في ظل وجود محمد البريك.

الرياضية أوضحت أن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا للهلال للتعاقد مع العليان لموسم واحد بالإعارة، مشيرة إلى أن الإدارة الهلالية تُرحب بانتقال اللاعب لكنها رفضت المبلغ المالي المعروض من الفريق الجداوي لاستعارته.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين مع فرص كبيرة لانتهائها بنجاح في ظل المرونة الواضحة منهما، مشيرة إلى أن الأهلي لم يتفاوض بعد مع العليان حول شروطه الشخصية مؤجلًا ذلك حتى حسم المفاوضات مع ناديه.

الظهير الأيمن كان قد انضم للهلال في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع التعاون، ويرتبط مع حامل لقب الدوري السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2023.

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