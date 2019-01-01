الأهلي يشكل لجنة لتخطيط قطاع الكرة بالفريق

طه إسماعيل سيترأس اللجنة

فيسبوك تويتر بلال محمد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم في القلعة الحمراء.

ومن المنتظر ان يترأس طه إسماعيل اللجنة، بينما يكون كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو أعضاء اللجنة.

ونشر الموقع الرسمي للأهلي بياناً، أعلن فيه عن تشكيل اللجنة، وكتب البيان: "جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيال كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي".

وتابع: " وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها الكابتن محمود الخطيب بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره".

من اللاعب المعتزل الذي كنت تتمنى حضور مباراة له في الملعب؟ — جول مصر (@goaleg) May 31, 2019

وأتم البيان قائلاً: "هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة".

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، بعد لعب 32 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام المقاولون العرب والزمالك.