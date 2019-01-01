الأهلي يرد على بيان بريزنتيشن: تفهمنا الموقف

الأهلي يتفهم موقف شركته الرعاية في تأخير سداد المستحقات المالية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب على أنه تم التواصل بين الإدارات المعنية في شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للفريق، وتم الوصول إلى اتفاق حول الأزمة الأخيرة بين الطرفين.

وقرر مجلس إدارة الأهلي، في وقت سابق منع الشركة الراعية من حضور مباريات الفريق، لحين سداد المستحقات المالية.

وأوضحت شركة بريزنتيشن صباح اليوم، موقفها، الذي عللته بأن هناك قناة فضائية اشترت حقوق البث من الشركة، ولكنها فجأة قامت القناة بسحب الاستثمارات، وامتنعت عن سداد مستحقات الشركة مما تسبب في أزمة مالية كبيرة.

بعد بيان الأهلي - بريزنتيشن: قناة سبب الأزمة وعلى الأندية مساندتنا

ومن جانبه، أعلن مجلس إدارة الأهلي تفهمه لموقف الشركة الراعية، حيث نشر النادي بياناً جاء فيه: " تم التواصل بين الإدارات المعنية بالنادي والشركة، في ظل حرص الطرفين على استمرار التعاون والشراكة بينهما، وحفاظًا على هذه العلاقة التي أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين".

وتابع البيان: "وقد تم تفهم موقف الشركة، والذي أدى إلى الموقف المالي، واستمع إلى المقترحات المقدمة من الشركة في هذا الشأن".

#الأهلي يواصل الانتصارات في الدوري المصري، ويتصدر الدوري المصري.🔝 pic.twitter.com/noi4Lw3WLH — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

وحصلت شركة بريزنتيشن، على عقد رعاية الأهلي لمدة أربع سنوات في أكتوبر الماضي، خلفاً لشركة صلة السعودية.