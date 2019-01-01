الأهلي يُجهز مهند عسيري خلال فترة التوقف الدولي

خضع عسيري لفحوصات الطبية، لدى استشاري جراحة العظام

يرغب الجاهز الفني بالنادي الأهلي السعودي في تجهيز المهاجم مهند عسيري خلال الفترة المُقبلة من أجل الانخراط مع الفريق تحت قيادة المدير الفني العائد لقيادة الفريق كريستيان جروس.

تقارير قالت أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي تحت قيادة التونسي حاتم جمعة ستبدأ في تجهيز عسيري بدنيًا خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للمشاركة مع الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي ستكون في شهر نوفمبر المُقبل.

وخضع عسيري لفحوصات الطبية، لدى استشاري جراحة العظام، وأثبتت النتيجة إصابة مهاجم الأهلي بخشونة في الركبة، وحاجته للتدخل الجراحي من أجل التعافي منها.

وأكد عسيري في تصريحات من قبل أنه يعمل حاليًا على تنفيذ برنامج علاجي قصير في الوقت الحالي بعيادة النادي الأهلي، قد يساعده كثيراً على زوال الألم بشكل نهائي.