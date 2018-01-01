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الانتقالات

الأهلي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع حسين الشحات

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قامت إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلن النادي الأهلي المصري التقدم بشكل رسمي بعرض لإدارة نادي العين الإماراتي من أجل التعاقد مع اللاعب الدولي المصري حسين الشحات.

الموقع الرسمي للنادي القاهري قال : "قامت إدارة التعاقدات بالنادي منذ تكليفها بهذا الأمر بإرسال عرض رسمي لنادي العين الإماراتي؛ لضم اللاعب حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف موقع الأهلي المصري : "ينتظر الأهلي الرد على العرض المشار إليه.. كما أن ما تردد عن تفاصيل مالية بخصوص ضم اللاعب كلام مغلوط".

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وشهدت الفترة الماضية حالة جدل كبيرة حول وجود مفاوضات بين اللاعب وإدارة النادي الاهلي من أجل الانضمام للفريق.

ويعد اللاعب هدفاً للأهلي منذ الموسم الماضي، إلا أن مغالاة مسؤولي نادي مصر للمقاصة حرم الأهلي من التعاقد مع اللاعب.

يُذكر أن حسين الشحات كان قد ألمح من قبل رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه شرف كبير لأي لاعب.

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