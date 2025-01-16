انتهى الأمر كما يبدو

يبدو أن كل شيء انتهى بين الأهلي ومدربه ماتياس يايسله بعد الخسارة الأخيرة أمام الخلود في دوري روشن السعودي، حيث بدأ النادي بالفعل تحركاته للتعاقد مع بديله.

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الأهلي كان قد خسر مواجهة الخلود في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي مساء أمس الأربعاء مما فتح النار على مدربه الألماني الذي رد بتحميل المسؤولية لإدارة النادي لعدم دعمها صفوف الفريق جيدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارتزيو أوضح عبر منصة إكس أن الأهلي حسم بالفعل أمر يايسله بالإقالة الفورية، مشيرًا إلى أن النادي اختار بديله بالفعل وهو الإيطالي ماسيميليانو أليجري، لكنه لن يبدأ مهمته سوى في يونيو القادم.

GOAL

الصحفي المخضرم في أخبار الانتقالات أوضح أن جابرييل تشيوفي سيتولى مهمة تدريب الفريق مؤقتًا حتى نهاية الموسم وقدوم أليجري.

المدرب العاطل عن العمل حاليًا كان قد عمل مؤخرًا كمدرب مؤقت مع أودينيزي خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى إبريل 2024.