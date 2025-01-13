ليس فراس البريكان .. لاعب الأهلي على رادار أحد فرق "دوري المؤتمر الأوروبي"!

قائمة المطلوبين من أندية أوروبا تزداد..

لا يزال الحديث متواصلًا بشأن مشروع احتراف نجوم الكرة السعودية، إلى الدوريات الأوروبية، حيث بات مهاجم الأهلي، فراس البريكان، أحد أبرز الأسماء المتواجدة في ساحة المرشحين لخوض تجربة الاحتراف الخارجي.

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وبخلاف البريكان، فإن لاعبًا جديدًا في الأهلي، بات على رادار الدوريات الأوروبية، وهو ياسين الزبيدي، الجناح الأيمن صاحب الـ21 عامًا، الذي دخل دائرة اهتمامات نادي رابيد فيينا النمساوي.

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وأكد صالح اليامي، وكيل ياسين الزبيدي، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أن رابيد فيينا مهتم بالفعل بضم اللاعب، بعد متابعته في معسكر المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في قطر، كما تواصل كشافو النادي الرسميون للاستفسار بشأن إمكانية التعاقد معه.

وتم الرد على النادي النمساوي، بأن الزبيدي لا يزال مرتبطًا بعقد مع الأهلي، مع عدم إغفال بأن اللعب في أوروبا، يمثل طموحًا مشروعًا لأي لاعب، ويتماشى مع أهداف الدولة في تطوير الرياضة، وكرة القدم بشكل خاص.

وتدرج ياسين الزبيدي في الفئات السنية بالنادي الأهلي، ثم انتقل على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور إلى الأخدود، في الموسم الماضي، قبل عودته إلى الراقي هذا الموسم، حيث شارك في مباراتين في دوري روشن السعودي، ومباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراتين في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 26 نقطة من 14 مباراة، فيما يحل وصيفًا لمجموعة الغرب، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، ليتأهل إلى دور الـ16 من دوري النخبة الآسيوية.

في المقابل، يقترب رابيد فيينا من التأهل إلى ثمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث يحتل المركز الرابع في مرحلة الدوري، قبل جولتين على النهاية، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، علمًا بأن أصحاب المراكز الثمانية الأولى يتأهلون مباشرة إلى الدور المُقبل.