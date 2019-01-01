الأهلي يؤجل ودية البلاستيك، ويُخضع رمضان لفحص طبي

اللاعب عانى من آلام بسيطة في العضلة الضامة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر النادي الأهلي تأجيل مباراته الودية ضد البلاستيك إلى يوم الجمعة القادم.

وعادت بعثة الفريق من إسبانيا بعد إقامة معسكر إعدادي هناك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والزمالك في الدوري المصري.

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وحصل اللاعبون على راحة يوم الأربعاء ومن المقرر أن تُستأنف التدريبات في السادسة من مساء الخميس.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق عبر الموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي قرر تأجيل المباراة من يوم الخميس إلى الجمعة.

من جانب آخر، يخضع جناح الفريق رمضان صبحي لفحوصات طبية غدًا الخميس لتحديد موقفه من خوض المباراة أمام البلاستيك.

وكان اللاعب المصري قد اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة خلال الساعات الأخيرة، مما دفع الجهاز الفني لإخضاعه لفحص طبي للاطمئنان على حالته الصحية.

يُذكر أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، يليه بيراميدز بـ70 نقطة من 34 مباراة، ثم الزمالك صاحب الـ68 نقطة من 31 مباراة.