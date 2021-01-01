الأهلي v وادي دجلة

الأهلي ووادي دجلة: مباشر لحظة بلحظة

كتب | بلال محمد
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AlAhly against Sonidep CAF Champions League 23.12.2020
Alahly Egypt Official Site
تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام وادي دجلة والتي تقام بملعب السلام لحساب الجولة الخامسة من الدوري المصري

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الأهلي 0 × 0 وادي دحلة
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Mahmoud Kahraba Mohamed Magdy Afsha Al Ahly Ghazl El Mahalla Egyptian Premier League 18.12.2020

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    30' مرور نصف ساعة من مجريات اللقاء، والتعادل السلبي يسيطر.

    22' الأهلي يرد على هجمة دجلة، بتسديدة قوية من صلاح محسن ولكنها تعلو المرمى، بعد تمريرة من وليد سليمان.

    19' فرصة خطيرة من وادي دجلة، عن طريق كالديرون الذي سدد تسديدة قوية نجح محمد الشناوي في التصدي لها والحفاظ على نظافة شباكه.

    10' مرور عشر دقائق من عمر اللقاء ولازال التعادل السلبي يسيطر، وسط سيطرة من الأهلي بحثًا عن هدف التقدم.

    4' تمريرة من حسين الشحات تصل إلى وليد سليمان الذي سدد تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيسر.

    والآن مع صافرة الحكم وانطلاق المباراة!

    تشكيل الأهلي:

    يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي:

    التشكيل| 4-4-2

    محمد الشناوي

    علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أحمد رمضان بيكهام

    حسين الشحات - حمدي فتحي - أليو ديانج - وليد سلميان

    محمد شريف - صلاح محسن.

    تشكيل وادي دجلة:

    يبدأ المدرب نيكوديموس بابافاسيليو بالتشكيل التالي:

    التشكيل| 4-3-3

    محمد عبد المنصف

    إسحاق ياكوبو - خالد رضا - محمد مرعي - إيهاب المباركي

    محمد رضا - أحمد مجدي - عمرو صالح

    جورجينو- دييجو كالديرون - الكساندر جيكوبسن

    الأهلي يدخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز الرابع على التوالي، وتصدر ترتيب الدوري المصري من جديد، مع تبقي مباراة مؤجلة للمارد الأحمر.

    أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام وادي دجلة في الجولة الخامسة من الدوري المصري، على استاد السلام (الأهلي).

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