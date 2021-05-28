الأهلي ونهضة بركان: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة الأهلي ونهضة بركان في السوبر الإفريقي 2020-2021، والمقامة في ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة

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الأهلي 2 × 0 نهضة بركان

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+6' نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وتتويجه بلقب السوبر الإفريقي.

90+3' أوووووووووووه الأهلي يرد بهجمة خطيرة، وتبادل التمريرات بين كهربا وأفشة، واستلم الأخيرة الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد كرة من لمسة واحدة حولها لعروبي إلى ركنية.

90+2' أووووووووووووه فرصة خطيرة لنهضة بركان بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها تراوري برأسية ولكنها ترتطم بالعارضة وتخرج إلى ركلة مرمى.

90' الحكم يحتسب خمس دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

86' أقل من خمس دقائق على نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

82' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي بتوقيع صلاح محسن، بعد استلامة تمريرة من طاهر محمد طاهر، ليراوغ محسن حارس نهضة بركان ويضع الكرة في الشباك معلنًا عن الهدف الثاني.

79' محاولة لنهضة بركان من الجانب الأيسر، ولكن دفاع الأهلي يحولها إلى ركنية وتمر بسلام.

72' محمد مجدي أفشة يستلم تمريرة من خارج منطقة جزاء نهضة بركان، ويطلق تسديدة قوية ولكنها تبعد عن مرمى نهضة بركان.

68' أووووووووووه تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر يتصدى لها زهير لعروبي وتتحول إلى ركنية.

60' مرور ساعة من مجريات المباراة، والأهلي متقدم بهدف دون رد.

57' جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي بتوقيع محمد شريف، بعد استلامه تمريرة حسين الشحات، ثم دوران وتسديدة قوية سكنت شباك نهضة بركان.

51' تسديدة قوية من بكر الهلالي من خارج منطقة جزاء الأهلي ولكنها تخرج بعيدًا عن المرمى.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+4' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

45+3' ركلة حرة لنهضة بركان من الجانب الأيمن على مشارف منطقة الجزاء لعبها عمر النمساوي ولكنها مرت بسلام على مرمى الشناوي.

43' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

38' هدوء في أحداث اللقاء، وانحصار اللعب في وسط الملعب من جديد.

33' كرة عرضية للأهلي من الجانب الأيمن لعبها محمد هاني ولكن دفاع نهضة بركان أبعدها بنجاح.

28' أوووووووووووووه أخطر فرص المباراة من نصيب نهضة بركان، هجمة مرتدة وصلت إلى محسن ياجور، ومرر الكرة إلى محمد فرحان الذي سدد الكرة في الشباك الخارجية بعد تقدم محمد الشناوي.

25' سيطرة واستحواذ من الأهلي واعتماد الفريق المغربي على الهجمات المرتدة.

18' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

15' مرور ربع ساعة من المباراة، والتعادل السلبي يسيطر على النتيجة حتى الآن.

9' كرضة عرضية لنهضة بركان لعبها حمدي لعشير ولكن الشناوي تصدى لها بسهولة.

6' مرور أكثر من خمس دقائق على انطلاق المباراة ولازال التعادل السلبي يسيطر على النتيجة.

3' كرة عرضية للاهلي من الجانب الأيمن عن طريق محمد هاني، كادت أن تشكل خطورة وأبعدها الدفاع قبل أن يستغلها محمد شريف.

انطلاق صافرة بداية المباراة.

تشكيل نهضة بركان:

التشكيل| 4-4-2

زهير لعروبي

محمد عزيز - إيسوفو دايو - إسماعيل المقدم - عمر النمساوي

محمد فرحاني - العربي ناجي - بكر الهلالي - زياد كروش

حمدي لعشير - محسن ياجور

🟠 تشكيل نهضة بركان في مواجهة الأهلي بكأس السوبر الإفريقي. 👇



🇲🇦 من يكون نجم الفريق المغربي اليوم؟ 🧐#TotalCAFSC | @RSBfootball pic.twitter.com/moTJ4DsQB7 — كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 28, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - بدر بانون - ياسر إبرايهم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

الأهلي يدخل المباراة بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك، بينما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي ونهضة بركان، في السوبر الإفريقي 2021، والمقام على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.