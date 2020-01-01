تحول مفاجئ في مستقبل وليد أزارو

اللاعب خارج حسابات ناديه خاصة حال استمر رينيه فايلر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تحول مفاجئ في مستقبل وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المصري الذي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي معارًا للاتفاق.

اللاعب كان قد رفض تمديد عقده مع ناديه السعودي حتى نهاية الموسم لخلاف حول التفاصيل المالية، وهو ما منعه من لعب المباريات الثمانية من الدوري السعودي التي لُعبت عقب العودة من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ونتيجة لذلك، أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بمنع الأندية السعودية من التعاقد مع المهاجم المغربي خلال المواسم القادمة، وذلك تطبيقًا لبند تضمنه البروتوكول الخاص بعودة الدوري في بداية أغسطس الماضي.

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وفيما يُحاول الأهلي تجديد عقد أزارو الذي ينتهي صيف 2021، أوضحت الرياضية أن اللاعب توصل لاتفاق مع نادي الاتفاق السعودي للعودة إليه لكن بانتقال نهائي تلك المرة وليس معارًا من فريقه المصري.

وأضافت أن أزارو وافق على كافة شروط الاتفاق لارتداء قميصه من جديد، خاصة عدم مطالبته برواتبه التي خُصم منها النصف خلال فترة توقف الدوري، وكذلك التفاصيل المالية لعقد انضمامه نهائيًا للفريق.

ولا يتبقى على عودة صاحب الـ25 عامًا للدوري السعودي سوى توصل إدارة فارس الدهناء لاتفاق مع الأهلي حول قيمة الانتقال، خاصة أن عقد الإعارة الذي وُقع في يناير الماضي كان يتضمن بندًا يسمح للنادي السعودي ضم اللاعب نهائيًا مقابل 1.1 مليون دولار.