الأهلي وفيتا كلوب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب والتي تقام باستاد القاهرة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 2 × 1 فيتا كلوب

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تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.