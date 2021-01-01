دوري أبطال أفريقيا

الأهلي وفيتا كلوب: مباشر لحظة بلحظة

بلال محمد
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Badr Benoun - al ahly - Al Merrikh 16-2-2021
al ahly website
تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب والتي تقام باستاد القاهرة لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 2 × 1 فيتا كلوب 

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تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني

أليو ديانج - عمرو السولية

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

والتر بواليا

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام فيتا كلوب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة الدولي.

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