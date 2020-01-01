الأهلي وغزل المحلة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، والمقامة على ملعب وي السلام الأهلي..

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الأهلي 1 × 0 غزل المحلة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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51' فرصة خطيرة للأهلي مرة أخرى، كهربا ينفرد ويسدد وحارس المحلة يتألق لترتد لشريف ولكن تسديدته أتت قوية خارج المرمى.

49' جوووووووووووووووووووووووول! الأهلي يتقدم بعد خطأ في الخروج من الحارس البشبيشي استغله محمد شريف ووضع الكرة في الشباك

الآن ينطلق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، استراحة ونواصل في الشوط الثاني.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع.

41' فرصة جديدة للغزل بعد عرضية رائع تسلمها إسلام فؤاد داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة وتصدى لها الشناوي وتحولت لأولى ركنيات الضيوف.

39' تسديدة قوية من قفشة يتصدى لها البشبيشي لترتد إلى محمد شريف ويسددها لكن الحارس يتصدى لها مرة أخرى.

35' ماذا أهدرت يا كهربا؟ عرضية أرضية والمرمى خالٍ من حارسه لكنها تمر بغرابة من تحت أقدام كهربا.

31' تسديدة قوية من كهربا وتصدي أكثر من رائع من الحارس البشبيشي.

28' الظهور الأول للمحلة في مناطق الأهلي، مرور من أحمد الشيخ من بدر بانون ثم تسديدة غريبة من داخل منطقة الجزاء خرجت بعيدا عن المرمى.

25' استحواذ سلبي من الأهلي، لا خطورة ولا محاولات تذكر ولا يزال غزل المحلة صامد في الدفاع.

15' فرصة أخرى جديدة للأهلي من عرضية أرضية من معلول كادت أن تصل إلى قفشة ويحولها للشباك لولا تدخل جلال العقدة في اللحظة الأخيرة.

9' انفراد لكهربا وكرة سهلة للغاية يهدرها بصورة غريبة بتسديدة خارج المرمى.

7' ظهور للمحلة في مناطق الأهلي بعد وجود مساحات وفرصة لانفراد أحمد الشيخ لولا تدخل بانون في اللحظة الأخيرة وإنقاذه للكرة وإعادتها للشناوي.

2' الفرصة الأولى الخطيرة للأهلي، اختراق من محمد شريف لكن الحارس البشبيشي انقض على الكرة قبل أن يسددها من داخل منطقة الجزاء.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - كهربا

محمد شريف

البدلاء: علي لطفي - محمود وحيد - أحمد رمضان "بيكهام" - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أكرم توفيق - حمدي فتحي - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان

تشكيل غزل المحلة:

التشكيل | 4-4-2

محمد البشبيشي

محمد فتح الله - محمد سامي - هاني عادل - فتحي مبروك

أحمد عادل -أحمد الندري - خالد رسلان - إسلام فؤاد

أحمد الشيخ - عبده يحيي

بينما تعادل زعيم الفلاحين مع نادي سموحة ١/١، تسعى كتيبة موسيماني لتحقيق الفوز في ظل صراعه للحفاظ على اللقب، بينما أبناء خالد عيد يريدون استعادة ذكريات الماضي وتعزيز موقفهم مبكرًا في جدول الترتيب.

بدأ المارد الأحمر مشواره في الدوري بفوز على مصر للمقاصة بنتيجة ٣/١ وبآداء متميز.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.