الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش والتي تقام باستاد السلام (الأهلي) لحساب الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري

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الأهلي 1 × 1 طلائع الجيش

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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32' جوووووووووووووووول هدف التعادل للاهلي عن طريق جونيور أجاي بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر لعبها أفشة.

30' محاولات من الأهلي للعودة وتسجيل هدف التعادل، وتسديدة من محمد مجدي أفشة من خارج منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

27' جووووووووووووول الهدف الأول في المباراة لصالح طلائع الجيش، عن طريق أحمد سمير بعد تنفيذه للركلة الحرة بطريقة رائعة سكنت شباك المارد الأحمر.

24' ركلة حرة مباشرة لطلائع الجيش من منطقةة خطيرة وبطاقة صفراء لجونيور أجاي بعد تدخله على أحمد هاني، وتوقف المباراة لإصابة لاعب الجيش.

19' توقف المباراة لإصابة بدر بانون وخروجه لتلقي العلاج اللازم.

15' تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء للأهلي عن طريق حسين الشحات ولكن محمد بسام يتألق ويتصدى لها ببراعة.

10' مرور عشر دقائق من الشوط الأول وسيطرة من طلائع الجيش ومحاولات مستمرة على مرمى الأهلي.

7' أووووووه أولى الفرص الخطرة في اللقاء كانت من نصيب طلائع الجيش بعد تمريرة من عمرو جمال وصلت إلى أحمد سمير الذي توغل بين دفاعات الأهلي وسدد تسديدة أرضية قوية تصدى لها الشناوي، وأبعدها الدفاع بعد ذلك إلى ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة لازالت مرحلة جس النبض قائمة بين الفريقين.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل طلائع الجيش:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد بسام

محمد ناصف - أحمد علاء - مهاب علي - أحمد هاني

مهند لاشين - عمرو السيسي

أحمد سمير - مصطفى جمال - إبراهيم كونيه

عمرو جمال

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هاني

حمدي فتحي - عمرو السولية

جونيور اجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

أما طلائع الجيش يريد الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الاحمر، للهروب من مناطق الهبوط وإيقاف نزيف النقاط الذي يتعرض له الفريق في الفترة الأخيرة.

يعود الأهلي بعد فترة من الغياب للدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية وخوض مباراتين في دوري أبطال إفريقيا، ويسعى لتحقيق الفوز للعودة إلى المركز الثاني بشكل مؤقت في انتظار باقي مبارياته المؤجلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري، على ستاد السلام (الأهلي).