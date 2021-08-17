الأهلي وطلائع الجيش: مباشر لحظة بلحظة
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الأهلي 0 × 0 طلائع الجيش
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
تشكيل طلائع الجيش:
التشكيل| 4-2-3-1
محمد بسام
محمد ناصف - مهاب علي - إسلام جمال - حسن مجدي
مهند لاشين - عمرو السيسي
مصطفى جمال - ناصر منسي - أحمد سمير
عمرو جمال
تشكيل الأهلي:
التشكيل| 4-2-3-1
محمد الشناوي
علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق
أليو ديانج - حمدي فتحي
كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات
والتر بواليا
فاز الأهلي في آخر مبارياته في الدوري على إنبي، وأصبح رصيده 68 نقطة في المركز الثاني، وتفصله نقطتان عن الزمالك صاحب الصدارة.
طلائع الجيش في المنطقة الآمنة في الدوري المصري هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن منطقة الهبوط.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السويس.