الأهلي وسيمبا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 0 × 0 سيمبا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف - بدر بانون - رامي ربيعة - أحمد بيكهام

أليو ديانج - عمرو السولية

جونيور اجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

الفريقان يدخلان المباراة، بعد تأكد صعودهما للدور القادم من البطولة، وسيعمل كل فريق على تصحيح الأخطاء التي وقع بها في المباريات السابقة، واستغلال المباراة الغير مؤثرة، لتكون خير استعداد لدور الثمانية من البطولة.

أعزائي المتابعين، أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاهلي وسيمبا ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقامة على استاد القاهرة.