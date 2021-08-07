الأهلي وسيراميكا كليوباترا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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سيراميكا كليوباترا 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل سيراميكا كليوباترا:

التشكيل| 4-5-1

عامر عامر

رجب بكار – خالد صبحي – طارق سامي – أحمد محسن

كوامي بونسو – محمد توني – ميدو جابر –عبد الله محمود – محمد إبراهيم

أحمد ياسر ريان

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمباراة سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/iQuSFAqtMR — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 7, 2021

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب البطولة المحلية حاليًا بالتساوي مع الزمالك برصيد 61 نقطة لكل منهما، مع تفوق المارد الأحمر بفارق المواجهات المباشرة.

أما سيراميكا فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وقد قام لتوه بإعادة هيثم شعبان لقيادة الفريق خلفًا لمن خلفه سابقًا، ضياء السيد.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة 23 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد السلام.