الأهلي وسيراميكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا لحساب الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، والمقامة بستاد السويس الجديد..

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سيراميكا 0 × 0 الأهلي

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4' اختراق رائع من قبل لاعبي سيراميكا وتمريرة رائعة لشادي حسين داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بغرابة شديدة خارج المرمى.

2' الظهور الأول للأهلي في مناطق أصحاب الأرض، عرضية رائعة من الجبهة اليُمنى باتجاه بواليا إلا أنه لم يتمكن من لمسها وتحويلها إلى الشباك.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

على معلول – بدر بانون – أيمن أشرف – محمد رمضان بيكهام

حمدي فتحي – أليو ديانج – أكرم توفيق

طاهر محمد طاهر - والتر بواليا – حسين الشحات

اليكم تشكيل فريقنا في مباراة سيراميكا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/LDIL7NrIgI — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 8, 2021

تشكيل سيراميكا

التشكيل | 4-2-3-1

عامر عامر

أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار

كوامي بونسو - محمود نبيل

محمد توني – محمد إبراهيم – شريف دابو

شادي حسين

الأهلي يريد تعويض آخر مباراة له في الدوري، بعد تعادله السلبي أمام وادي دجلة، والفوز للعودة إلى صدارة ترتيب الدوري من جديد.

على الجانب الآخر، يريد سيراميكا كليوباترا، الصاعد حديثًا للدوري المصري، العودة إلى الانتصارات بعد السقوط في آخر مباراتين، واستمرار التواجد بقرب المربع الذهبي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.