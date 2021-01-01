الأهلي وسونديب: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام سونديب والتي تقام بملعب السلام لحساب إياب مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي 4 × 0 سونديب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+3' نهاية المباراة بفوز الأهلي، برباعية نظيفة على حساب سونديب بطل النيجر.

90' جوووووووووووول الهدف الرابع للأهلي، عن طريق محمود كهربا بعد بينية من ديانج، وصلت إلى كهربا داخل المنقطة الجزاء، الذي قابل الكرة بتسديدة مباشرة أرضية في الشباك.

85' هدوء المباراة، مع تدخلات قوية من لاعبي سونديب على لاعبي الأهلي.

80' عشر دقائق على نهاية المباراة، ومازال الأهلي متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد.

76' سيطرة تامة من لاعبي الأهلي، لزيادة الفارق التهديفي بهدف رابع، مع تراجعي من الضيوف إلى نصف ملعبهم.

71' أول تهديد من سونديب على مرمى الأهلي، جاء من ركلة حرة مباشرة، تمكن على لطفي من التصدي لها بثبات.

67' جووووووووووووول بدر بانون يسجل الهدف الثالث للأهلي، بعدما تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء، بعدما وضعها على يسار المرمى.

64' أووووووه التحام قوي بين المصطفى موسى حارس سونديب، مع أحمد ياسر ريان والحكم يحتسب ركلة جزاء للمارد الأحمر.

56' هدوء نسبي في المباراة، مع سيطرة أهلاوية بحثًا عن الهدف الثالث ولكن المحاولات لم تصل إلى الخطورة المطلوبة لتهديد مرمى بطل النيجر.

50' مرور خمس دقائق من الشوط الثاني، وانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين.

46' والآن مع بداية الشوط الثاني من المباراة، مع مشاركة أكرم توفيق بدلًا من حمدي فتحي، وأيمن أشرف بدلًا من علي معلول.

45+2' نهاية الشوط الاول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.

45' حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

41' أووووه فرصة محققة ضائعة من الأهلي، عن طريق حمدي فتحي، بعد عرضية من طاهر محمد طاهر، قابلها فتحي برأسية ولكنها مرت بجوار المرمى بقليل.

37' جوووووووووووووووووووووول الهدف الثاني للأهلي، عن طريق وليد سليمان بعد هجمة مرتدة من سريعة وعرضية أرضية من علي معلول قابلها سليمان بتسديدة سكنت الشباك.

35' ظهور هجومي على استحياء من جانب لاعبي سونديب، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

31' خطأ للنادي الأهلي من الجانب الأيمن، نفذه وليد سليمان وينججح دفاع سونديب في إبعاد الكرة عن مرماه.

26' الأهلي يستمر في البحث عن الهدف الثاني، وسط تراجع من لاعبي سونديب إلى نصف ملعبهم.

21' وليد سليمان يتقدم لتنفيذ الركلة الحرة، ويلعبها من أعلى الحائط البشري، وتعلو العارضة بقليل وترتطم بالشباك الخارجية للمرمى، وتمر بسلام على الضيوف.

17' أوووووه انفراد أحمد ياسر ريان بمرمى سونديب بعد تمريرة من ديانج، وتدخل الحارس دجرام على ريان من خارج منطقة الجزاء، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء له على الفور، ويحتسب ركلة حرة مباشرة للمارد الأحمر.

13' جوووووووووووووول الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق طاهر محمد طاهر، بعد تمريرة طولية من وليد سليمان وصلت إلى طاهر الذي سدد الكرة في الشباك بعد انفراده بالحارس.

8' سيطرة من الأهلي، وسط تراجع من الضيوف ولكن دون خطورة حقيقية حتى الآن على مرمى سونديب.

5'مرور خمس دقائق من المباراة ولازال الهدوء يسيطر على الأجواء

والآن مع صافرة الحكم وانطلاق المباراة!

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي:

التشكيل| 4-2-3-1

على لطفي

أحمد رمضان بيكهام – بدر بانون – ياسر إبراهيم – علي معلول.

حمدي فتحي – أليو ديانج.

وليد سليمان – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

أحمد ياسر ريان.

الأهلي يدخل اللقاء، وهو يريد مصالحة جماهيره بعد التعادل السلبي الأخير أمام وادي دجلة في الدوري المصري، كما يريد حسم بطاقة تأهله لدور المجموعات من البطولة الأفريقية، ومواصلة القتال للحفاظ على لقبه.

وكان الأهلي قد تغلب على سونديب، في مباراة الذهاب، بهدف دون رد سجله، اللاعب المالي أليو ديانج.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام سونديب بطل النيجر، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، على استاد السلام (الأهلي).