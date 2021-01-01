الأهلي وسموحة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 0 × 0 سموحة

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تشكيل سموحة:

التشكيل| 4-3-3

الهاني سليمان

أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمود البدري – محمد الترهوني.

محمد حليمو – محمد كناريا – عبد الكبير الوادي.

مصطفى فتحي – حسام حسن – أحمد عبد القادر.

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التشكيــــل🔥، حسام حسن، الترهوني واطهر الطاهر في قائمة البداية للكابتن احمد سامي✅#الاهلي_سموحة #فخر_اسكندرية pic.twitter.com/yJx3f9ytbi — Smouha SC (@SmouhaOfficial) April 21, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون – أكرم توفيق

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات

محمد شريف.

بينما يعيش سموحة فترة صعبة في الآونة الأخيرة، ففي آخر 3 مباريات له في الدوري تعادل من غزل المحلة ومصر المقاصة وخسر من إنبي، ويحتل الفريق السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

الأهلي يدخل المباراة بروح معنويات عالية، بعد الفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة بهدفين لهدف، ويريد مواصلة انتصاراته لخطف الصدارة من الفارس الأبيض.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي وسموحة في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب الأهلي (السلام).