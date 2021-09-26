تعرف على سبب تأجيل مباريات ربع نهائي ونصف نهائي كأس مصر 2021، وما هي المواعيد الجديدة لمباراتي الأهلي وبيراميدز والزمالك وإنبي وبقية المباريات؟

يبدو أن موسم 2020-21 في الكرة المصرية يأبى الانتهاء، فبعد غلق ملف الدوري وتحديد مواعيد المباريات المتبقية في كأس مصر، خرج قرار جديد من اتحاد الكرة بتأجيل المسابقة الأقدم مجددًا.

يستمر بذلك مسلسل التخبط في المواعيد الملازم بجميع البطولات المصرية منذ سنوات، والذي زادت حدته بعد العودة من التوقف الذي تسبب فيه فيروس كورونا الموسم الماضي.

في ذلك الوقت، أصر اتحاد الكرة على استكمال الدوري المصري والبطولات المصرية رغم اعتراض الكثيرين، وهو ما أثر بالسلب على الموسم الحالي الذي أتم السنة ولم ينته بعد.

جدول مباريات كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة

ما هو سبب تأجيل مباريات كأس مصر 2021؟

تأجلت مباريات ربع نهائي ونصف نهائي كأس مصر 2021 لإقامة معسكر المنتخب لخوض مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 مبكرًا، المقرر لها في التوقف الدولي في أكتوبر.

يأتي هذا القرار بعد تسلم المدرب كارلوس كيروش مسؤولية تدريب منتخب مصر، وذلك خلفًا لحسام البدري الذي تمت إقالته بعد التعادل مع الجابون في توقف سبتمبر.

ويرغب كيروش في خوض مباراتين وديتين قبل مباراتي ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022، وقد تحددت بالفعل إحداها، وستكون ضد ليبيريا في 30 سبتمبر.

ما هي مواعيد مباريات كأس مصر 2021 المتبقية؟

متبقي 4 مباريات فقط في كأس مصر 2021، هي مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع لنهائي، ومباراتي نصف النهائي بين الزمالك وأسوان، وبتروجيت والفائز من المباراة المتبقية من دور 8.

ذلك بجانب مباراة نهائي كأس مصر 2021، والتي ينشد الجمهور أن تكون مباراة قمة بين الأهلي والزمالك.

لم يحدد الاتحاد المصري حتى الآن المواعيد الجديدة لهذه المباريات، وقام بتأجيلها لأجلٍ غير مسمى.

هل يتم إلغاء كأس مصر 2021؟

حتى الآن لا توجد أي نية لدى اتحاد الكرة في إلغاء كأس مصر 2021، لكن بتتبع الأخبار ومواعيد مباريات الموسم الجديد، قد يُدفع دفعًا لإلغاء البطولة.

أعلن الاتحاد المصري أن الموسم الجديد من الدوري سيبدأ عقب التوقف الدولي في أكتوبر مباشرةً، وأكد أن القرعة ستقام في موعد أقصاه الخامس من نفس الشهر.

كذلك سيبدأ الأهلي والزمالك مغامرتهما في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 عقب الانتهاء من التوقف، بجانب بداية المصري وبيراميدز مشوارهما في الكونفدرالية الإفريقية.