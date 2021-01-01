الأهلي والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 1 × 0 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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35' انحصار اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على أي من الفريقين.

29' ركلة حرة للمصري من خارج منطقة الجزاء لعبها أحمد رفعت بشكل عرضي ولكن دفاع الأهلي أبعدها في الوقت المناسب.

25' سيطرة وضغط من المصري في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل ولكن دون خطورة على مرمى الأهلي.

20' مرور ثلث ساعة من مجريات الشوط الأول والأهلي متقدم بهدف دون رد.

18' تسديدة قوية من أكرم توفيق من خارج منطقة جزاء المصري، تصدى لها دعدور بصعوبة.

16' أووووووووه الرد السريع جاء من لاعبي المصري، وعرضية من الجانب الأيسر لعبها أحمد رفعت وقابلها مهاجم الفريق برأسية مرت بجوار القائم قليلًا.

11' جووووووووووووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي عن طريق محمد شريف، بعد كرة طولية جعلته في وضع انفراد بمرمى المصري ليسدد الكرة أرضية يتصدى لها دعدور وتعود إليه ليضعها شريف في الشباك.

7' هجمة خطيرة للمصري من الجانب الأيسر، لعبها أحمد رفعت بعرضية قابلها سيمبوريه برأسية ولكنها فوق مرمى الشناوي.

4' بداية قوية وسريعة للاهلي، وعرضية من أفشة قابلها شريف برأسية علت المرمى.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام

عمرو السولية - أكرم توفيق

محمود كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمباراة المصري في الدوري الممتاز.🦅

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/sjCTd63niK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 27, 2021

تشكيل المصري:

التشكيل| 4-5-1

أحمد دعدور

كريم العراقي – أحمد شوشة – عمرو موسى – أحمد شديد قناوي

حسن علي – سعيدو سيمبوريه – أحمد رفعت – فريد شوقي – عمر كمال عبد الواحد

أحمد جمعة

على الجانب الآخر، يطمح الفريق البور سعيدي تحقيق الفوز أمام المارد الأحمر للوصول إلى النقطة 32 وخطف المركز الثالث من بيراميدز بشكل مؤقت.

فاز الأهلي في مباراته الأخيرة في الدوري على إنبي بثلاثة أهدافٍ لهدف، ويريد مواصلة الانتصارات لملاحقه الزمالك على قمة الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي والمصري في الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز بملعب برج العرب.