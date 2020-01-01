الأهلي والمصري: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباراة الأهلي أمام المصري في إطار الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب..

الأهلي 2 × 0 المصري

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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52' حمدي فتحي جوووووووووول! عرضية تصل لبادجي الذي يمررها لحمدي فتحي برأسه فيضعها الأخير في الشباك بنجاح.

50' وليد سليمان يهدر فرصة قتل المباراة بعد شبه انفراد بالمرمى لكنه تأخر في التحرك والتصويب.

48' قذيفة من محمد مجدي قفشة ولكن تأتي بجوار المرمى بأمتار

46' جوووووووووووووووووووووووول! أليو بادجي يحرز هدف المقدمة للأهلي.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف، المصري سيكمل الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد ياسر، الآن إلى الاستراحة.

46' بطاقة حمراء لأحمد ياسر بعد تدخل عنيف على محمد مجدي قفشة تحصل بمقتضاه على بطاقة صفراء ثانية.

43' الفرصة الأولى الخطيرة للمصري بعد عرضية كادت أن تصل لمهاجم المصري لولا تدخل مروان محسن في اللحظات الأخيرة.

38' السولية لا يمكنه الاستمرار بالفعل ويخرج ويحل محله محمد مجدي قفشة.

35' إصابة لعمرو السولية ويبدو أنه غير قادر على إكمال المباراة.

30' دقيقة لالتقاط الأنفاس

25' حكم المباراة يلغي الهدف بعد قرار من تقنية الفيديو بوجود تسلل.. المباراة سلبية الآن كما كانت.

24' جووووووووووووووول.. بادجي يحرز الهدف الأول من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

22' هدف للأهلي عبر جيرالدو ولكن حكم المباراة يلغيه للتسلل وتقنية الفيديو تؤكد القرار.

19' استحواذ شبه مطلق للأهلي ولكن فاعلية قليلة جدًا.. في كل الأحوال يبدو الأحمر هو الأقرب للتسجيل.

12' خطورة كبيرة للأهلي بعد عرضية من ركلة حرة كادت أن تدخل الشباك لو لمسها أحد المهاجمين، ولكنها أتت بجوار المرمى.

7' استحواذ للأهلي ولكن حتى الآن بدون أي خطورة تذكر، المصري متراجع ولا يصعد إلى الأمام إلى نادرًا.

3' الفرصة الأولى للأهلي عبر رأسية من مروان محسن ولكن أتت أعلى المرمى.

1' بداية المباراة!

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-4-2

علي معلول - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني

جونيور أجاي - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد الشيخ

مروان محسن - أليو بادجي



تشكيل المصري:

التشكيل | 4-5-1

حسام عياد

إسلام أبو سليمة - فريد شوقي - عمرو موسى - كريم العراقي

عبد الرحمن زين - عمر كمال - أحمد ياسر - مفتاح طقطق - حسن علي

أوستين أموتو



على الجانب الآخر، يعيش النادي المصري موسمًا للنسيان، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الجونة أول أندية مراكز الهبوط، ومنذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا لم يفز الفريق بأي مباراة، وتعادل في آخر مبارياته ضد نادي مصر سلبيًا بدون أهداف.

وفي نفس الجولة خسر الأبيض من المقاولون العرب ليتراجع للمركز الثالث بفارق الأهداف عن نادي بيراميدز، ليقترب المارد الأحمر أكثر وأكثر من اللقب رغم تبقي أكثر من 10 جولات على نهاية الموسم.

يحتل الشياطين الحمر صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، متفوقًا على بيراميدز الوصيف بـ17 نقطة، وقد استفاق الفريق في الجولة السابقة من كبوة خسارة مباراة القمة من الزمالك، وذلك بالفوز الصعب على الجونة بهدفٍ نظيف سجله مروان محسن.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي الحي والمباشر لمباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري الممتاز.