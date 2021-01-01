الأهلي والمريخ: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة الأهلي والمريخ ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة

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الأهلي 0 × 0 المريخ

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل المريخ:

التشكيل| 4-4-2

منجد النيل

أحمد آدم –عبد الرحمن كرنقو – أحمد تمبش – أمير كمال

أحمد التش – محمد الرشيد – سيف تيري – ضياء الدين محجوب

بكري المدينة – السماني الصاوي

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا

والتر بواليا.

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي المريخ السوداني 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/0ealC6ovFp — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 16, 2021

على الجانب الآخر، المريخ يريد افتتاح مشواره في دور المجموعات، بالخروج بنتيجة إيجابية من العاصمة المصرية القاهرة، تساعده في مشواره للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة.

المارد الأحمر يدخل اللقاء، بهدف بداية مشواره في الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة، ومعانقة الأميرة الأفريقية للمرة العاشرة في تاريخية، بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية قبل أيام.

الأهلي يستضيف المريخ في أولى مباريات الفريقين، لحساب المجموعة الاولى من البطولة والتي تضم فيتا كلوب، وسيمبا بالإضافة إلى الأهلي والمريخ.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام المريخ في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب القاهرة الدولي.