الأهلي والزمالك "القمة 122": مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز 2020-2021 والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي

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الأهلي 0 × 0 الزمالك

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يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 18 مباراة.

ستكون هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين في هذا الموسم، ومن المتوقع أن لا تكون الأخيرة، وفي مباراة الدور الأول التي لُعبت منذ أسابيع فاز المارد الأحمر على الجار اللدود بهدفين لهدف.

تتمتع مباراة القمة بشعبية كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، وعلى غرار الكلاسيكو الإسباني، ينقسم محبو كرة القدم نع صافرة بدايتها إلى قسمين، أحمر بلون قميص النادي الأهلي، وأبيض بلون قميص نادي الزمالك.

أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز بستاد القاهرة الدولي.