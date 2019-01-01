الأهلي يُسدد مستحقات برانكو كاملة، وبن مشعل يتكفل بالمبلغ

فسخ الأهلي عقد مدربه برانكو إيفانكوفيتش بالتراضي وقد سدد مستحقاته كاملة، وتكفل الأمير منصور بن مشعل بالمبلغ

أغلق الأهلي ملف مدربه السابق برانكو إيفانكوفيتش بعدما سدد مستحقاته بالكامل عقب إقالته من منصبه قبل نحو الشهر.

وتعاقد النادي السعودي مع المدرب الكرواتي بعد نجاحه الملفت في إيران، لكن لم تجر الرياح بم تشتهي السفن وحقق برانكو نتائج مخيبة مما اضطر الإدارة لإقالته بعد 3 أشهر تقريبًا من توقيع عقد لمدة عامين معه.

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وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة الأهلي سلمت برانكو مستحقاته يوم أمس، وكشف المدرب أنه استلم كافة رواتبه المتبقية خلال مدة العقد فضلًا عن انتهاء الإجراءات المترتبة على فسخ عقده.

وأضافت الصحيفة السعودية أن الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في الأهلي تكفل بمستحقات المدرب والتي بلغت 7 ملايين ريال سعودي.

يُذكر أن صالح المحمدي قاد الأهلي مؤقتًا عقب إقالة برانكو وقد نجح في حصد 10 نقاط من 4 مباريات، قبل أن يرحل لتعاقد النادي مع كريستيان جروس الذي خسر أول مباراة له مع الفريق وكانت يوم أمس أمام الحزم في ثامن جولات دوري كأس محمد بن سلمان.