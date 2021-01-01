الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي أمام المصري في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز،..

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الأهلي 0 × 0 الجونة

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تشكيل الجونة:

التشكيل| 4-4-2

إسلام طارق

جوزيف نجويم - محمد نجيب - لؤي وائل - محمود الجزار

أحمد عامر - سيرج أكا - نور السيد - محمد يكن

إدريس مبومبو - محمود شبراوي

تشكيل الفريق لمواجهة النادي الاهلي 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/35fHR7p878 — El Gouna FC (@GounaFC) April 30, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد رمضان بيكهام

أليو ديانج - أكرم توفيق

محمود كهربا - ناصر ماهر - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري.🦅🔥💪

🔴#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/71IlUOlkdu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 30, 2021

على الجانب الآخر، الجونة بدأ الموسم بمستويات كبيرة، ولكنه تراجع ويريد العودة وتصحيح المسار من جديد وتكون البداية أمام المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوزين على إنبي والمصري، ويريد استكمال سلسلة انتصاراته واستغلال تعثر الزمالك المتصدر بالأمس أمام المقاولون العرب، ليقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الاهلي والجونة في الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز والمقامة على ملعب الأهلي (السلام).