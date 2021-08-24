الأهلي والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ 33 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الأهلي 1 × 1 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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61' جووووووووووووووووول الهدف الأول للأهلي من علامة الجزاء عن طريق علي معلول، الذي نفذ الكرة بتسديدة أرضية في الزاوية اليسرى.

57' أووووووووه الحكم يحتسب ركلة جزاء للاهلي، بعد تدخل من لؤي وائل على حسين الشحات، وحصول مدافع الجونة على بطاقة صفراء.

51' مرور أكثر من خمس دقائق من الشوط الثاني دون أي خطورة.

46' انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

45+2' نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف دون رد.

44' الحكم يحتسب دقيقتين وقت محتسب بدل ضائع.

40' خمس دقائق تفصلنا على نهاية الشوط الأول.

31' أووووووووه فرصة خطيرة للأهلي، بعد تمريرة وصلت إلى صلاح محسن الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها الغرباوي بثبات وحافظ على نظافة شباكه.

27' محاولة للأهلي وتسديدة قوية من حسين الشحات ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

24' ركلة حرة مباشرة للأهلي من مشارف منطقة الجزاء، لعبها علي معلول ولكن الغرباوي تصدى لها.

20' سيطرة أهلاوية وتبادل التمريرات بين لاعبي المارد الأحمر.

16' ركنية للأهلي من الجانب الأيمن قابلها ديانج برأسية، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

12' محاولات من لاعبي الأهلي لتسجيل هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الجونة.

7' جووووووووووووووووووووول هدف أول سريع في المباراة، لصالح الجونة عن طريق محمد نجيب بعد ركنية من الجانب الأيسر قابلها نجيب برأسية في الشباك.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الجونة:

التشكيل| 4-5-1

محمود الغرباوي

عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل

إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر

عمر السعيد

تشكيل الفريق لمواجهة النادي الاهلي 💪🏼#TheGounies pic.twitter.com/VAsksMuv6u — El Gouna FC (@GounaFC) August 24, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

علي لطفي

علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

كهربا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

صلاح محسن

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الجونة ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪🔥

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/zVJu16xfeU — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 24, 2021

بينما يحتل نادي الجونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، وسيدخل المباراة دون ضغوط تمامًا، حيث أنه بعيد تمامًا عن مراكز الهبوط.

فاز الأهلي في المباراة الأخيرة في الدوري على المصري بأربعة أهدافٍ لهدفين، وأصبح رصيده 72 نقطة في المركز الثاني، ويحتاج للفوز في المباراة القادمة وانتظار هدية من الإنتاج الحربي بالتعادل أو الفوز على الزمالك، لإبقاء الأمل الضعيف في الفوز باللقب.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والجونة ضمن مباريات الجولة الـ 33 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد خالد بشارة.