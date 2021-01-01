الأهلي والبنك الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام البنك الأهلي والتي تقام بملعب المكس لحساب الجولة الثامنة من الدوري المصري

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الأهلي 0 × 0 البنك الأهلي

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45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي والبنك الأهلي.

43' حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

38' دفاع البنك الأهلي يبعد تمريرة كادت أن تصل إلى بواليا، ووصلت الكرة بعدها إلى أفشة الذي سدد بقوة لترتطم في الدفاع وتصل سهلة إلى الزنفلي.

35' هجمة للبنك الأهلي، عرضية من الجانب الأيمن قابلها فادي فريد برأسية تصدى لها الشناوي بسهولة.

30' نصف ساعة من مجريات الشوط الاول، وضغط متواصل من المارد الأحمر بحثًا عن الهدف الأول، وسط صمود من البنك الأهلي.

26' خروج وليد سليمان بسبب الإصابة، ونزول والتر واليا بدلًا منه.

21' تسديدة قوية من وليد سليمان، ولكنها تعلو المرمى وتمر بسلام على أصحاب الأرض.

17' عرضية للأهلي من حسين الشحات، ولكن دفاع البنك الأهلي يخرجها في الوقت المناسب إلى ركلة ركنية.

12' مرور أكثر من 10 دقايق من عمر اللقاء، ويبحث المارد الأحمر عن هدف التقدم، ويضغط على أصحاب الأرض.

8' سلسلة هجمات خطر من الأهلي، ولكن دفاع الأهلي بالمرصاد وتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

5' مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، ولازال اللعب في وسط الملعب في مرحلة جس النبض.

والآن مع صافرة انطلاق المباراة

تشكيل البنك الاهلي:

يعتمد محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي، على طريقة لعب 4-3-3، في هجوم يقوده فادي فريد، محمد جمال، وأحمد علي

التشكيل| 4-3-3

محمود الزنفلي

أسامة إبراهيم - محمد مجدي - محمد كوفي - عاصم صلاح

محمد دبش - محمد حامد - استريلا

محمد جمال - فادي فريد - أحمد علي

تشكيل الأهلي:

يعتمد المدرب بيتسو موسيماني، على تشكيل يقوده هجوميًا كهربا، ووليد سليمان، وحسين الشحات بالإضافة إلى محمد مجدي أفشة.

التشكيل| 4-2-3-1

الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

حمدي فتحي - أليو ديانج

كهربا - أفشة - حسين الشحات.

وليد سليمان

إليكم تشكيل فريقنا أمام نادي البنك الأهلي 🦅



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/y2V14R9sLg — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 17, 2021

على الجانب الآخر، يريد البنك الأهلي، الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، أن يقدم أداءً جيدًا يخطف به الأنظار، والخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر.

الأهلي يدخل اللقاء، وهو يريد مواصلة سلسلة انتصاراته، والتفرد بشكل مؤقت بجدول ترتيب الدوري المصري، في انتظار مباراة الزمالك مع الجونة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري، على استاد المكس في الإسكندرية.