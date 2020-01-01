الأهلي والاتحاد: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بملعب السلام وي، والتي تقام لحساب الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز..

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الأهلي 1 × 0 الاتحاد

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15' جوووووووووووووووووووووووووول! الأهلي يتقدم من أول فرصة.. مرتدة من طاهر محمد طاهر وتمريرة لكهربا وضعته منفردًا ليحرز هدف المقدمة.

10' عشرة دقائق مملة بين الفريقين، على عكس المتوقع الاتحاد هو الأكثر سيطرة ولكن من دون وصول فعلي لمرمى الشناوي، أما الأهلي فلم يظهر بتاتًا في الشق الهجومي.

3' الظهور الأول الخطير للاتحاد، رزاق سيسيه يراوغ من الجبهة اليمنى ويدخل إلى منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية ولكنها أتت خارج المرمى.

الآن تنطلق المباراة!

تشكيل الأهلي:

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

محمد الشناوي

محمد هاني – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول

أكرم توفيق – حمدي فتحي – أليو ديانج

محمود عبد المنعم "كهربا" – محمد شريف – طاهر محمد طاهر

البدلاء: علي لطفي – محمود وحيد – أحمد رمضان "بيكهام" – ياسر إبراهيم - سعد سمير وليد سليمان – حسين الشحات – صلاح محسن - مروان محسن

تشكيل الاتحاد:

يبدأ المدرب حسام حسن المباراة بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 3-4-3

محمد صبحي

محمود رزق – محمد عطوة – كريم يحيى

مروان عطية – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – كريم ممدوح

رزاق سيسيه – خالد قمر – عمار حمدي

البدلاء: عماد السيد – مروان النجار – مصطفى إبراهيم – صبري رحيل – حسام عاشور – كريم الديب -عبد السميع إبراهيم – روماريو ويليامز

كتيبة بيتسو موسيماني بدورها لم تتلق أي هزيمة أو تفقد أي نقاط حتى الآن، ففي أول جولتين فازت على مصر المقاصة وغزل المحلة، ومؤخرًا فازت على سونيديب في دوري أبطال إفريقيا بالنيجر بهدف نظيف.

عوضًا عن مواجهة الفارس الأبيض سيلتقي الأهلي مع الاتحاد، الذي يعيش حالة مميزة رفقة مدربه حسام حسن، بعد فوزه على بيراميدز وتعادله مع سموحة بالجولتين الماضيتين.

وكان من المفترض أن يلتقي المارد الأحمر مع الزمالك في ديربي الكرة المصرية الأكبر، إلا أن السلطات الأمنية قررت تأجيل المباراة إلى أجل غير مسمى.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث الكتابي المباشر لمباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.