الأهلي والاتحاد السكندري: مباشر لحظة بلحظة

📋 التشكيل الذى سيبدأ به فريقنا مباراة اليوم أمام النادى الأهلـــى

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمود وحيد - ياسر إبراهيم - بدر بانون - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

صلاح محسن - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

مروان محسن

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة الاتحاد في إطار منافسات بطولة الدوري.🦅💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dF90zgCafA — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 6, 2021

موسم الاتحاد السكندري مغاير تمامًا عن سابقيه، فالفريق يسير بخطى ثابتة ويتواجد في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن المصري الرابع، وقد تعادل في الديربي السكندري في المباراة الأخيرة له في الدوري مع نادي سموحة.

خسر الأهلي في مفاجأة من العيار الثقيل من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدفٍ نظيف، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 4 مباريات عن الزمالك المتصدر، لكن فرصة المارد الأحمر لاتزال سانحة في الانقضاض على الصدارة، فهو متأخر عن الفارس الأبيض بمباراتين.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز 2020-2021، والمقامة في ستاد الإسكندرية.