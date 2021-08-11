الأهلي والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الـ 30 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021

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الإسماعيلي 1 × 1 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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90+7' نهاية المباراة بالتعادل بالإيجابي بهدف لكل فريق.

90+4' طوفان هجمات من الأهلي ولكن فوزي يتألق ويحافظ على التعادل.

90' الحكم يحتسب ست دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

89' أووووووووه فرصة خطيرة للأهلي ضائعة عن طريق طاهر محمد طاهر، ولكن محمد فوزي يواصل التألق.

80' عشر دقائق على نهاية المباراة والتعادل الإيجابي يسيطر على النتيجة.

74' محاولة للأهلي لتسجيل هدف التقدم من جديد، ووصلت الكرة إلى طاهر محمد طاهر الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها فوزي وأبعد الخطورة عن مرماه.

66' جووووووووووووووووووووول هدف التعادل للإسماعيلي، عن طريق فخر الدين بن يوسف بعد عرضية من الجانب الأيسر قابلها فخر برأسية في شباك الشناوي.

60' مرور ربع ساعة من الشوط الثاني، ولا تغير في النتيجة حتى الآن.

56' تسديدة من محمد مجدي أفشة ولكنها تمر بسلام على مرمى الدراويش.

49' الرد السريع من الإسماعيلي، وكرة طولية وصلت إلى فخر الدين بن يوسف الذي حاول أن يسدد ولكن كرته تصل سهلة للشناوي.

47' أووووووه بداية قوية وسريعة للأهلي، وكرة طولية استغلها والتر بواليا وراوغ الحارس ولكن الدفاع يتدخل في الوقت المناسب وتخرج إلى ركلة ركنية.

46' بداية الشوط الثاني من المباراة.

45+3' نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

45+1' استفاقة للإسماعيلي ومحاولات لتهديد مرمى الشناوي ولكن دون خطورة حقيقية.

44' الحكم يحتسب ثلاث دقائق وقت محتسب بدل ضائع.

36' هدوء في أحداث المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

28' محاولة للأهلي بعد عرضية من علي معلول من الجانب الأيسر، قابلها شريف بتسديدة من لمسة واحدة تصدى لها حارس الإسماعيلي بسهولة.

23' جوووووووووووووووول الهدف الأول للنادي الأهلي عن طريق محمد شريف، بعد كرة طولية من علي معلول استلمها أفشة ومررها لشريف من داخل منطقة الجزاء، الذي لمس الكرة ووضعها في الشباك.

19' أوووووووه جونيور أجاي يهدر فرصة محققة، بعد تمريرة من أفشة سددها أجاي في الشباك الخارجية.

15' انحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة من الجانبين.

12' هجمة مرتدة للأهلي عن طريق حسين الشحات الذي أرسل كرة طولية خرج عليها محمد فوزي ومرت بسلام.

5' مرور خمس دقائق من عمر المباراة.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة.

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل| 4-4-2

محمد فوزي

محمد عادل- مصطفى الفرماوي- مروان الصحراوي- باهر المحمدي

محمد صادق- محمد حسن- محمود عبد العاطي دونجا- أحمد مصطفى

شكري نجيب- فخر الدين بن يوسف

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الإسماعيلي في الدوري 🦅🔥💪

🔴|#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/oIZiSFqK3X — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 11, 2021

الإسماعيلي ومنذ أن تولى إيهاب جلال مهمة تدريبه وتحسن مستواه كثيرًا، ونجح في الوصول إلى النقطة 33 في المركز الحادي عشر، ويريد مواصلة نجاحاته والخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر ليحسن مركزه في جدول الترتيب.

الأهلي لا يريد التفريط في أي نقطة، في صراعه مع الزمالك على ترتيب الدوري، وسيدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز، لضمان العودة للمركز الأول والذي خطفه منه الزمالك بعد الفوز على الاتحاد السكندري.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي والإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 29 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد الإسكندرية.