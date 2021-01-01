الأهلي والإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة الأهلي أمام الإسماعيلي والتي تقام باستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 12 من الدوري المصري

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الأهلي 0× 0 الإسماعيلي

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45+2' نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

44' دقيقتان وقت محتسب بدل ضائع.

43' كرة ثابتة للأهلي من الجانب الأيمن لعبها حسين الشحات، ولكن تصل إلى محمد هاني في الجانب الأيسر، وأبعدها بعد ذلك دفاع الإسماعيلي.

39' تمريرة من فخر الدين بن يوسف تصل إلى شكري نجيب الذي سدد تسديدة قوية ولكن أبعدها دفاع الأهلي إلى ركنية.

35' هدوء في أحداث المباراة، وعشر دقائق تفصلنا عن نهاية الشوط الأول.

30' توقف المباراة لمراجعة تقنية الفيديو لمراجعة كرة مشتركة بين محمد هاني وحسين السيد داخل منطقة الجزاء، والحكم يأمر باستئناف اللعب بعدها.

25' كرات طولية من الأهلي لمهاجمة الدراويش ولكن دون خطورة.

مرور 25 دقيقة من الشوط الأول ⏱

الإسماعيلى 0-0 الأهلي#IsmailySC pic.twitter.com/geAepccpKy — Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 10, 2021

21' مرور نصف الشوط الأول تقريبًا ومازال التعادل السلبي يسيطر دون خطورة حقيقية على أي من الفريقين.

17' مجهود فردي رائع من حسين السيد ومراوغة أليو ديانج، ويسدد على مرمى الأهلي ولكن تسديدته تمر أعلى المرمى.

14' كرة عرضية من الجانب الأيسر للأهلي عن طريق جونيور أجاي، ولكن الكرة لا تجد من يقابلها داخل منطقة جزاء الدراويش وتمر بسلام.

11' كرة عرضية للإسماعيلي عن طريق حسين السيد قابلها شكري نجيب برأسية مرت بجوار القائم الأيسر.

7' كرة طولية من محمد هاني كادت تصل إلى محمد شريف وتشكل خطورة على مرمى الدراويش، قبل أن يبعدها الدفاع في الوقت المناسب.

مرور خمس دقائق من عمر اللقاء، وسيطرة من الأهلي دون خطورة حقيقية على مرمى الدراويش.

والآن مع صافرة البداية وانطلاق المباراة

تشكيل الإسماعيلي:

التشكيل| 4-4-2

محمد مجدي

حسين السيد – محمد هاشم – مروان الصحراوي – مصطفى فارس

محمد عادل - محمد حسن – عماد حمدي - محمد الشامي

فخر الدين بن يوسف - شكري نجيب

🗒️ | جهاز الدراويش يعلن تشكيل لاعبيه للقاء الأهلي#IsmailySC pic.twitter.com/2PUvl54aX6 — Ismaily SC (@Ismailyofficial) March 10, 2021

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

رمضان بيكهام - بدر بانون - ياسر إبراهيم - محمد هاني

عمرو السولية - أليو ديانج

جونيور أجاي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات

محمد شريف

على الجانب الآخر، الإسماعيلي هذا الموسم، يمر بمرحلة، من أسوأ المراحل في تاريخه إذ لم يتذوق الدراويش هذا الموسم طعم الانتصار إلا في مباراة وحيدة، وسيعمل على إيقاف سلسلة نتائجه السلبية والاستفاقة أمام الأهلي.

الأهلي يدخل اللقاء، بعد فوز محلي مثير في الجولة الماضية على حساب طلائع الجيش بهدفين لهدف، ويريد مصالحة جماهيره، بعد التعثر الإفريقي، أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادله معه بهدفين لكل فريق.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة الأهلي أمام الإسماعيلي ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.