الأهلي وإنبي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد إنبي في دور الـ 16 لكأس مصر 2020-21، والمقام على استاد الإسكندرية

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الأهلي 0 × 0 إنبي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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تشكيل إنبي:

التشكيل| 4-4-2

محمود جاد

علي فوزي – محمد إسماعيل – إبراهيم القاضي – أحمد العجوز

زياد كمال – مصطفى جمال – مهاب ياسر – مصطفى شكشك

إبراهيم جلال - حسام عرفات

تشكيل الأهلي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

كهربا - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

محمد شريف

اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة إنبي ضمن منافسات بطولة كأس مصر 🦅🔝💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/85xOyw0H6U — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) September 25, 2021

الأهلي يدخل المباراة، بهدف لا بديل عن الفوز للحفاظ على لقبه في مشواره الصعب، ومصالحة جماهيره عقب خسارة لقب السوبر لحساب طلائع الجيش، ولقب الدوري لحساب الغريم التقليدي الزمالك.

على الجانب الآخر، إنبي يدخل المباراة بدون أي ضغط وسيعمل على استغلال الحالة التي يمر بها المارد الأحمر مؤخرًا ويهدف لحجز بطاقته في الدور القادم على حساب الأهلي.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر2020-21، والذي يقام على الإسكندرية.