الأهلي وأسوان: مباشر لحظة بلحظة
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أسوان 0 × 0 الأهلي
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
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اختيارات المحررين
صافرة انطلاق المباراة.
تشكيل أسوان:
التشكيل| 4-2-3-1
عمر رضوان
سولومون منساه - محمد العشري - محمود شبانة – عمرو الحلواني.
عبد العزيز موسى - إيجبتور
أشرف مجدي - أحمد الألفي - أحمد الصغيري
أحمد خالد
تشكيل الأهلي:
التشكيل| 4-2-3-1
علي لطفي
رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.
عمرو السولية - أليو ديانج
حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - محمود كهربا
محمد شريف
أما نادي أسوان، فقد تعادل في مباراته الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ويحتل المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة فقط عن البنك الأهلي آخر الأندية خارج منطقة الخطر.
فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الإنتاج الحربي في مباراته الأخيرة في الدوري، ليصبح رصيده 55 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، ويصبح الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر 6 نقاطٍ فقط.
أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الأهلي وأسوان المؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري الممتاز 2021، والتي تقام في ستاد بتروسبورت.