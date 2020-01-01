الأهلي وأسوان: مباشر لحظة بلحظة

تابع لحظة بلحظة أحداث مباراة الأهلي ضد أسوان في الجولة العشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي..

الأهلي × أسوان

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تنطلق المباراة في تمام التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.. انتظرونا..

تشكيل الأهلي:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي - أحمد فتحي

عمرو السولية - حمدي فتحي

أحمد الشيخ - محمد مجدي قفشة - جيرالدو

جونيور أجاي

رينيه فايلر يعلن تشكيل الفريق لمواجهة أسوان 📋



🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/8FKyVLtoRS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 17, 2020

يخوض الأهلي اللقاء بعد تعادل مع فريق الإنتاج الحربي في آخر لقاءاته في الدوري، وهذا التعادل غير مؤثر في جدول ترتيب الدوري المصري لكنه مؤثر في جمهور المارد الأحمر الذي اعتاد على المكسب وبالأخص هذا الموسم بعد تحقيق 16 فوز متتالي في الدوري.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في التغطية المباشرة الكتابية لمباراة الأهلي وأسوان في الجولة العشرين من الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.